Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Sağlık
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor

Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor

aşı alanı detay

Hastalık Aşılama Oranları Tarım İşçisi Sağlık Çalışanları Aşılama 

-çadırda yaşam detay
-aşı uygulaması
-aşı işlemleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

– Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla, işlerinden dolayı hastaneye gidemeyen mevsimlik tarım işçileri, çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 14 Ocak’tan bu yana devam eden ve korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hastane ve aile hekimliklerinin yanı sıra gezici aşı ekipleri tarafından yapılıyor.Hasat sezonu nedeniyle alınan karar ile İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe kırsalındaki tarlalara da giderek, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları alanda covid 19 aşısı yapıyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan ekipler, akşamın ilerleyen saatlerine kadar, tarım işçilerine aşı yapıyor.400 çadırda bin kişi aşılanacakEkipler, ilçeye bağlı Ortaklı, Yelliburun, Şahmaran ve Akınyolu başta olmak üzere 17 yerleşim yerinde yaklaşık 400 çadırda bin kişisi 18 yaş üstü toplam 2 bine yakın tarım işçisi bulunuyor. Uygulama doğrultusunda aşı olmak isteyen tarım işçilerinin yarısını aşılamayı hedefliyor.Hayata geçirilen aşı istasyonu uygulaması ile birlikte hedeflenen aşılama oranlarına ulaşılması ve tarım işçilerinin ise iş kaybı yaşamadan aşılarını olması planlanıyor.Muhtardan sağlık çalışanlarına teşekkürYerinde aşı uygulaması nedeniyle mahalle muhtarları Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, mahallemizde bulunan gerek tarım işçileri gerekse mahalleli iş kaybı gibi endişelerden aşılarını olamıyordu. Bu nedenle de mahallede hastalık tedirginliği yaşıyordu. Şimdi ise öyle bir endişemiz kalmadı. Tüm sağlık çalışanlarına desteği nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı