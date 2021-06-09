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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TAİZ - Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor

TAİZ - Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor



: - Diyaliz için sıra bekleyen hastalardan detaylar - Hastanede tedavi olan hastalardan detaylar - Devrim Hastanesi Diyaliz Merkezi Müdürü Fehmi el - Hanani ile röportaj - Hastanedeki merkezde diyalize giren böbrek hastası Muhib Kaid ile röportaj - Tedavi olan hastalardan detaylarTAİZ (AA) - MUHAMMED ES - SAMİ - Yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin ablukası ve bölgede diyaliz makinelerinin yetersizliği böbrek yetmezliği çeken hastaların sıkıntılarını artırıyor.Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yaklaşık 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Böbrek Hastası İç Savaş Böbrek Yetmezliği İnsani Kriz İnsani Yardım 

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