Tabip Odası Başkanı Altun: “Aşı yaptırmayanlar AVM’lere, resmi dairelere ve fabrikalara alınmasın”

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- Edirne Tabip Odası Başkanı Altun, Korona virüs aşısı yaptırmayan vatandaşların alışveriş merkezlerine, resmi dairelere ve toplumun kalabalık olduğu yerlere alınmaması çağrısında bulundu. Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, artan korona virüs vakaları sebebiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 90’a yakın kısmının delta varyantlı olduğunu söyleyen Altun, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. “Aşı yaptırmayanlara kısıtlama getirilmelidir” Aşı yaptırmayan kişilere yönelik mutlaka kısıtlama getirilmesi gerektiğinin altını çizen Altun, alışveriş merkezlerinde HES kodu sorgulaması yapılırken aşı karnesi sorgulaması yapılması gerektiğini de ifade etti.

İki doz korona virüs aşısı yaptırmayan kişilerin alışveriş merkezilerine alınmaması önerisinde bulunan Altun, aynı uygulamanın tüm resmi dairelerde, okullara öğrenci kabulünde ve fabrikalarda da uygulanması çağrısında bulundu. “Aşı tercih değil zorunluluktur” Korona virüse yakalanan kişinin hastalığı çalışanlara bulaştırma tehlikesinin bulunduğunu anlatan Altun, aşı olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, “aşı tercih ve bireysel özgürlük meselesi değildir” açıklamasında bulundu. Altun, aşılanmayla birlikte ağır hasta sayısında azalma olduğunu da söyledi.



“12 yaş üzeri tüm bireylerin aşılanması gerekiyor” Okulların açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, 12 yaş üzeri tüm bireylerin aşılanması gerektiğini söyledi.



Öğretmenlerin mutlaka aşı olmak zorunda olduğunun altını çizen Altun, 12 yaş üzeri öğrencileri aşılayarak eğitimin biran önce başlatılması çağrısında bulundu. Edirne’de vakaların Saros Körfezi’ndeki bayram yoğunluğu sebebiyle artışa geçtiğini öne süren Altun, izole edilen virüslerin yaklaşık yüzde 90’ının delta varyantlı olduğunu belirtti.



