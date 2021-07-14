Sürücülerin korkulu rüyası, 'yol hipnozu'

--Vatandaşların muayene detay

--Doktor yapılan röp detay



( BİLECİK ) - (ÖZEL)- Yaklaşan 9 günlük bayram tatili öncesi sürücülere 'yol hipnozu' uyarısı- Uzm. Dr. Mustafa Boz;- "Kazaların çoğu uyku hipnozu yüzünden oluyor"- "Uyku hipnozunda insan o anda kendisi uyumadığını düşünüyor, ama aslında gözü açık bir şekilde uyuyor"- "Sürücülere uykuları gelmemesi için molalarda kafeinli ürünleri öneriyoruz" BİLECİK



- Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak sürücüleri uyararak, beynin gözler açıkken girdiği trans hali olan ‘yol hipnozu’ ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Boz, bu durumda sürücülerin farkında olmadan aracı kullanmaya devam ettiklerini ancak zihnin başka bir yerde ya da gözü açık bir şekilde uyuduğunu dile getirdi. Dr. Boz, araç kullanırken kazalara sebebiyet veren en önemli noktalardan olan 'yol hipnozu' ile ilgili önemli bilgiler verdi. Boz, "Özellikle bayram dönemlerinde karşılaştığımız büyük bir problem, trafik kazaları. İnsanlar haklı olarak gece yola çıkmak zorunda kalıyorlar ye da gece yol boyu ayakta oldukları için gündüz ilk gün ışıkları ile birlikte yorgun oldukları dönemde kaza yapabiliyorlar. Bu kaza ile birlikte gelebilecekleri yer acil servisler oluyor. Daha öncesinde Ankara'da, Trabzon'da Erzurum'a ve Şimdi Bilecik'te çalışma imkânımız oldu. Her sene Ramazan ve Kurban bayramlarında bu tip kazalarla karşılaşıyoruz maalesef. Bu kazaları engellemenin yollarından biri en büyük sıkıntımız olan yorgunluk" dedi.

"Uyku hipnozunda insan gözü açık bir şekilde uyuyor" Yaklaşan 9 günlük bayram tatili öncesi sürücülerin 4 ile 9 saatlik yolcuklar yaptıklarını anlatan Uzm. Dr. Mustafa Boz, "Bu uzun yolculuklar tek şoförle birlikte ciddi sıkıntılara sebep oluyor. İnsanlar 'birden araç önüme çıktı' gibi hissediyorlar, ama aslında o öyle değil. Bu durum uyku hipnozu veya yol hipnozu dediğimiz bir durum bu. İnsanın gözü açık olabiliyor, ama o an maalesef, gözü açık bir şekilde uykuya dalmış oluyor, yorgunluktan, böylelikle karşısına araç ani şekilde çıkmış gibi hissediyor ve istemediğimiz kötü sonuçlara sebep oluyor. Bunu engellemenin tabi ki yolları var. Araçta belki başka bir şoför arkadaş, iki-üç saatte bir trafikte kalıp şoför değişikliği yapmak, belli saatlerde mola vermek, mümkünse yola çıkmadan önce akşamına ya da gündüzünde uykusunu güzel bir şekilde alıp yola çıkmak, ya da çok da elzem olmadığı sürece yola çıkmamak. Uyku hipnozunda insan o anda kendisi uyumadığını düşünüyor ama aslında gözü açık bir şekilde uyuyor o vatandaş. Birden de ya ışıkla birlikte fark ediyor ya da fark etmiyor hala uyuyor oluyor, bunun sonucunda da istemediğimiz kazalar meydana geliyor. Bir de sürücülere molalarda kafeinli ürünleri öneriyoruz tabi ki biz. Kahve, çay molaları verip hem sıvı ihtiyacını karşılamak hem de uyku problemini bu şekilde açmak kesinlikle vatandaşlarımız için daha sağlıklı olacaktır" dedi.

(CKT-Y)

