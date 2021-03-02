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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SPLİT - Hırvatistan'ın Split kentinde Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

SPLİT - Hırvatistan'ın Split kentinde Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı



: - Kapalı spor salonuna kurulan aşılama merkezinden detaylar - Kızılhaç görevlisyle röportaj - Aşılama detaylarıSPLİT (AA) - Hırvatistan'ın Split kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı kitlesel aşılama başladı.
Aşılama kentteki Spaladium Arenasında yapılırken, Kızılhaç görevlileri aşılama için 20 ayrı odanın oluşturulduğunu aktardı.

Koronavirüs 

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