SPLİT - Hırvatistan'ın Split kentinde Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
: - Kapalı spor salonuna kurulan aşılama merkezinden detaylar - Kızılhaç görevlisyle röportaj - Aşılama detaylarıSPLİT (AA) - Hırvatistan'ın Split kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı kitlesel aşılama başladı. Aşılama kentteki Spaladium Arenasında yapılırken, Kızılhaç görevlileri aşılama için 20 ayrı odanın oluşturulduğunu aktardı.
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