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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
SMA hastası yakınlarından Sağlık Bakanlığı önünde eylem - ANKARA

SMA hastası yakınlarından Sağlık Bakanlığı önünde eylem - ANKARA

- SMA hastası yakınlarının Sağlık Bakanlığına doğru yürümesi - Sağlık Bakanlığı önündeki SMA hastası yakınlarının taşıdığı dövizler - Hasta yakınlarının eylemine destek veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in konuşmasıSMA hastası yakınlarından Sağlık Bakanlığı önünde eylemANKARA (AA) - Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın ödeme kapsamına alınmasını isteyen bir grup hasta yakını, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.Hasta yakınları ellerindeki pankartlarla sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Polis, grubu sosyal mesafeye uymaları için uyardı. Gruptakilerin talebi doğrultusunda 4 kişilik bir heyet Sağlık Bakanlığı'na alınarak yetkililerle görüştürüldü.Hasta yakınlarının eylemine destek veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Macaristan ve İsrail'deki tedavi merkezlerinin Türkiye'de de kurulabilmesi için devletin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Hasta Yakını İsrail Şili 

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