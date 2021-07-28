SİVAS - Kovid-19'a karşı aşılama yüzde 61,7'ye ulaştı
- Vali Salih Ayhan'ın açıklamasıKovid - 19'a karşı aşılama yüzde 61,7'ye ulaştı - Vali Salih Ayhan: - "En büyük silahımız aşı. Şu zamana kadar toplamda 600 bin doz aşı yaptık"SİVAS (AA) - Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınındaki son durumu değerlendiren Vali Salih Ayhan, "En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık." dediTarihi valilik binasında düzenlenen İl Pandemi Kurulu Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla iller arasında yoğun yolcu hareketliliği olduğunu, Sivas 'ta da günlük vaka sayılarında artış gerçekleştiğini söyledi.
Ayhan, normalleşme sürecindeki son iki haftanın pozitif vaka oranlarını basın mensuplarıyla paylaşarak, "10 - 16 Temmuz dönemi vaka oranımız 100 binde 60,56 olarak gerçekleşti. 17 - 23 Temmuz döneminde ise bu rakam 69,98'e yükseldi. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu ama kontrol edilebilir durumda." diye konuştu. Kentte salgınla mücadelede birinci hedeflerinin aşılama sayısını artırmak olduğunu belirten Ayhan, "En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Tüm sağlık birimlerimize ve kaymakamlarımıza gerekli talimatları verdim. Aşı tanımlaması sisteme yapılmış ama henüz aşısını yaptırmamış olan vatandaşlarımızı tek tek arayarak, evde aşı olması gerekenleri ise evlerinde ziyaret ederek aşılarını olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Ayhan, aşı konusunun toplumsal sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığının son çalışmasında, yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunu aşılarını yaptırmamış vatandaşların oluşturduğunun tespit edildiğini hatırlattı.Vatandaşları Kovid - 19 aşısı olmaya davet eden Ayhan, "Aldığımız tedbirlerin sahada kararlılıkla uygulanması ve aşılamanın da devam etmesiyle kısıtlamaların olmadığı gelecek günleri görmek en büyük arzumuz." değerlendirmesini yaptı.
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