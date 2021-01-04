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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ın korona virüs haritasında sevindiren görüntü

Sivas’ın korona virüs haritasında sevindiren görüntü

-risk haritasından fotoğraf

Aritas 

--kent meydanı
--vatandaşlar röp
--vatandaşlar detay

( SİVAS ) -- Sivas’ın korona virüs haritası alınan tedbirlerle normale döndü. SİVAS

- Sivas’ın korona virüs haritası alınan tedbirlerle normale döndü. Binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse karşı alınan tedbirler, Sivas'ta etkisini gösterdi. Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında bulunan korona haritasında alınan tedbirler etkisini gözler önüne serdi. Sivas kent merkezinde geçtiğimiz aylarda tamamen kırmızıya bürünen harita bugünlerde normale döndü. Sivas’ta vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasıysa haritanın normale dönmesinde etkili oldu. Vatandaşlarsa risk haritasının normale dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini söylediler. (VK-GF-
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