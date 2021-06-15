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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - İç Anadolu'da SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

SİVAS - İç Anadolu'da SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

- Sivas Numune Hastanesi'nde aşı polikliniklerindeki yoğunluk - Vatandaşların aşılanması - Aşısını olan Faruk Gülsever ve diğer vatandaşın konuşması - Sivas Sivas 'ta randevularını alarak hastanelere gelen vatandaşlar aşı polikliniklerinde yoğunluk oluşturdu.Polikliniklere 6'şarlı gruplar halinde alınan vatandaşlara BioNTech aşıları uygulandı.Aşının ilk dozu uygulanan Faruk Gülsever, çok mutlu olduğunu belirterek "Bu aşıyı getiren ve hastalığa karşı bizi mağdur durumda bırakmayan devletimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız özverili şekilde aşılarımızı yapıyor. Çok memnunuz. Gelsin, herkes aşısını olsun." diye konuştu.

Hastane Aşı Irak 

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