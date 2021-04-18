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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak'ta vatandaşlar kısıtlamanın 2'nci gününde yasaklara uydu

Şırnak'ta vatandaşlar kısıtlamanın 2'nci gününde yasaklara uydu

köy, caddeler ve evlerden görüntüler

Hafta Sonu Yasaklar 

-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köylüler kısıtlamanın 2'nci gününde yasaklara uyarak evlerinden çıkmadı. Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle köylüler evlerine kapandı. Bahar aylarında bağ ve bahçe işleri ile uğraşan köylüler, korona virüs kısıtlamaları nedeni ile hafta sonunu evde geçirdi. Başaran köyünde vatandaşların evlerine çekilmesi ile caddeler boş kaldı.
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