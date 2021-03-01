- Şırnak kısıtlama kurallarına uydu, kategorisi maviye döndü

-VATANDAŞLAR

-ESNAFLAR

-SELMAN YASUGEY KONUŞMA

-HALİL DURMUŞ KONUŞMA

-ALİ BAĞDU KONUŞMA

-GENEL VE DETAY ÖRÜNTÜLER



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Korona virüs tedbirlerine en çok uyan illerin başında gelen Şırnak, vaka sayısının her geçen gün azalmasıyla mavi kategoriye yükseldi. Silopi ilçesinde esnaflar, kısıtlama kurallarına uyduklarını ve bu yüzden vaka sayısının hızla düştüğünü söyledi.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu. Silopi ilçesinde kısıtlama vakitlerinde de çalışma izni olan taksiciler, sürekli araçlarında oturduklarını, müşteri bindirdikleri esnada da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyduklarını kaydetti.

İlçe de taksicilik yapan Selman Yasugey, Şırnak'ın mavi kategoride olmasına sevindiklerini söyledi.



Hafta sonları vatandaşın evlerinde kalmalarından dolayı memnun olduklarını aktaran Yasugeyş, "Duyduğumuz haberler bizi çok mutlu ediyor. Taksici olmamıza rağmen izin dahilinde dışarı çıkıyoruz. Hafta sonları vatandaşın eve kapanması bizi memnun ediyor. Bu durum hastalığın azalmasına vesile oluyor. Haberlerde de gördüğümüz gibi Şırnak mavi kategoride. Bu gurur verici bir şey bizim için" dedi.

Sabah saat 10.00'da iş yerini açtıklarını ifade eden esnaf Hacı Halil Durmuş, uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Mavi kategoride olmanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Durmuş, bütün ülkenin Şırnak il ve ilçeleri gibi daha da dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Lokanta işletmecisi Ali Bağdu da telefon ile sipariş aldıklarını aktararak, "Esnaf olarak pandemi kurallarına uyuyoruz. Telefon ile sipariş alarak çalışıyoruz. Mavi kategoride olmak bizi mutlu etti. Temennimiz ülkemiz ve tüm dün yanın korona virüs salgınından kurtulmasıdır" diye konuştu.

(AYM-YRT



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