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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı'

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı'

Bakanlıkça paylaşılan görüntü

( ANKARA ) Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı" ANKARA

Argo Lyon Aşı Kargo Uçağı 


- Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin’den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00’da İstanbul’a ulaştı.Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.
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