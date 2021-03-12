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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Sınır kent Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sınır kent Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kentten drone görüntüleri

Para Cezası Sayılar Suç Duyurusu Gori Yükselen 

-Cadde ve sokaklardan genel görüntüler
-Vatandaşlar ile röportajlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Turuncu kategoride bulunan Kilis’te korona virüs vakalarının yükselişini sürdüğü kentte, vatandaşların tedbir almamaları nedeniyle şehrin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen hafta yüzde 139 artarak, yüzde 163’e yükselen vakalar nedeniyle yüksek riskli iller arasındayken çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor. Tüm uyara ve alınan tedbirlere rağmen Kilis’te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.
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