Siirt'te sağlık çalışanlarının yüzde 50'si aşılandı

-Karekod ile uygulamaya girilmesinden görüntü

-İl Sağlık Müdürünün konuşması

-Aşı yapılırken genel ve detay görüntü

-Sağlık çalışanının konuşması



( SİİRT )- Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür:- "Sağlıkçıların yüzde 50'si aşılandı. Şimdiye kadar kadar hiçbir yan etki görülmedi" SİİRT



- Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan korona virüs aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar sağlık çalışanlarının neredeyse yarısının aşılandığı kentte, herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı. Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, kentte görev yapan sağlık çalışanların aşılanmasına devam edildiği, şuana kadar yüzde 50’nin üzerinde sağlık çalışanına korona virüs aşısı yapıldığını söyledi.



Korona virüs aşılarının üzerinde bulunan karekod ile ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılmasının mümkün olmadığını belirten Ömür, "14 Ocak 2021 tarihi itibari ile ilimize aşılar geldi. İlk etapta sağlık çalışanlarının tamamını aşılama hedefimiz oldu. Bugün itibari ile aşılanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 50'nin üzerinde umarım ki yüzde 70’leri bulacağız, beklentimiz budur. Etkin bir bağışıklık olması için toplumun tamamına bu aşıları yapmamız gerekiyor ama yüzde 50’sinden fazlasını yapmamız bile bilimsel olarak yeterli görüşler bildiriliyor. Vatandaşlarımızın en sık sorduğu soru bize ne zaman sıra gelecek, tabi ilk etapta sağlık çalışanlarına yapıldı. Daha sonra yaşlı bakım evi, huzur evindeki hastalarımız vatandaşlarımıza yapılacak. Peyderpey Bakanlığımızın belirlediği programa göre vatandaşımızın tamamına ulaşmaya çalışacağız. Şuana kadar aşıladığımız kişilerde yan etki gözükmedi. Ben İl Sağlık Müdürü olarak yaptım. Doktorlarımızın tamamı yaptı. Vatandaşların çekinmesini gerektirecek bir şey yok sağlıklı günler dilerim" dedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi HSB biriminde görev yapan Leman Uçar adlı sağlık çalışanı, aşı olduğunu ve vatandaşların da korona virüse karşı aşı yaptırması gerektiğini söyledi.



(SD-YRT



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