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Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar

Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar

KENT GENELİ DETAYLAR

Hastalık Uykusuzluk İnsan Vücudu Hava Sıcaklıkları Sağlıklı Beslenme 

-DR. KARGI RÖPORTAJ

( EDİRNE ) EDİRNE

- Uzmanlar, sıcak havanın etkisiyle sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikayetlerle sık sık gelen danışanlarının olduğunu belirterek, sıcak havanın insan psikolojisine olumsuz etkilerini açıkladı.
Sıcak havanın insan psikolojisini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nurettin Kargı, sıcak havanın etkisiyle insan vücudunda yaşanan su ve tuz kaybının merkezi sinir sistemine depresyon, gerginlik ve sinirlilik olarak yansıdığını ifade etti.
"Son günlerde sinir bozukluğu vakalarını sık sık görmeye başladık"Psikolojik hastalıkları olan danışanlarından sıcak havaya bağlı olarak uyku ve sinir bozukluğu şikayetleri almaya başladığına değinen Kargı, son günlerde böyle vakaları sık sık görmeye başladığını anlattı. Kargı, “Sıcağın etkisine bağlı olarak bu dönemde sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikayetlerin arttığını duyuyoruz” dedi.
Yaşlı ve çocuklara önemli uyarıÖzellikle yaşlı ve çocukların sıcak havalarda daha fazla korunmaları gerektiğini vurgulayan Kargı, çocuklarda sıvı kaybına dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Kronik hastalığı bulunan vatandaşların da gerekmediği sürece dışarı çıkmamalarını ifade eden Kargı, sağlıklı beslenmenin de çok önemli olduğunu anlattı.Afrika sıcakları bekleniyorKuzey Afrika üzerinden gelecek ve Edirne’nin de aralarında bulunduğu Ege ve Marmara illerinde etkili olacak sıcak hava dalgası Edirne’de etkisini göstermeye başladı.
Zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacak hava sıcaklıkları Ağustos ayının ikinci haftasında mevsim normallerine dönecek. Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Edirne’de vatandaşlar, gölgelik alanları tercih etti.
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