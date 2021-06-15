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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı

SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı

Hastane giriş

Lyon 

-aşılama
-genel detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı.
Kırklareli’nde sağlık kuruluşlarında aşı randevusu alan vatandaşlar saatlerine göre aşılarını oluyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ufuk Usul, aşı sırasının tüm SGK’lı çalışan vatandaşlara geldiğini ve hemen randevusunu alıp aşısını olduğunu belirterek, “Uzun süredir aşı sırasının gelmesini bekliyordum. Aşı sıramız bu gün geldi ve hemen sıramı alıp aşı olmaya geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun” dedi.
Sağlık için aşının önemini vurgulayan Kadir Sargan, “Aşı olmayı herkese tavsiye ediyorum, çünkü sağlık için aşı olmak önemli. Aşımı oldum, artık kendimi güvende hissediyorum. Sağlık çalışanlarımızın ellerine emeklerine teşekkür ediyoruz. Bu dönemde canla başla çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 229 bin 447 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 34 milyon 882 bin 364 kişiye ulaştı. (HÇ-
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