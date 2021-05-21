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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde Kovid-19 salgını ele alındı

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde Kovid-19 salgını ele alındı



: - Sempozyumdan detaylar - Ismet Gavrankapetanovic'in açıklaması - Rümeyza Kazancıoğlu'nun açıklaması Bosna Hersek 'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde Kovid - 19 salgını ele alındıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da Adulah Nakas Hastanesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi iş birliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına yönelik "Kovid - 19 ve Kovid - 19 sonrası" konulu sempozyum düzenlendi.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, ilk Kovid - 19 vakasının 11 Mart 2020'de tespit edildiği Türkiye'de, "üçüncü dalgayla mücadele edildiğini" ifade etti.
Türkiye'nin kitlesel aşı çalışmalarına ocak ayında başladığını belirten Kazancıoğlu, "Kovid - 19 sonrasında geçen 15 ay içinde birlikte toplantı yapma şansımız olmamıştı. Bizim de bu ilk kez yüz yüze katıldığımız bir toplantı oldu ve biz de bundan büyük keyif alıyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, Bosna Hersek 'teki meslektaşlarıyla iş birliği yapmaktan da memnuniyet duyduklarını söyleyerek "Birlikten güç doğar. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi ve edindiğimiz bilgileri birbirimize aktaracağız bundan sonra." diye konuştu.
Abdulah Nakas Hastanesi Müdürü Ismet Gavrankapetanovic de Kovid - 19'un tüm organları etkileyen bir virüs olduğunu ifade ederek "Kovid - 19 sonrası birçok nörolojik vakayla karşılaştık. Kovid - 19 sonrası etkiler tüm dünyada görülecek ne yazık ki." ifadelerini kullandı.Odak sorunu ve psikolojik sorunlar yaşayan hastalarının olduğunu aktaran Gavrankapetanovic, bunların ileriki dönemde önemli bir araştırma konusu olacağını sözlerine ekledi.Kazancıoğlu ve Gavrankapetanovic, iki hastane arasında genç doktorların tecrübe paylaşımına ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.Sempozyumun devamında ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, katılımcılara kalça ve diz protezlerinde robotik cerrahi hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs Genç Doktor Üçüncü Dalga Robotik Cerrahi Yüz Yüze 

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