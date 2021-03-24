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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfalılar mavi kategoride kalmak istiyor

Şanlıurfalılar mavi kategoride kalmak istiyor

Şanlıurfalılar korona tedbirlerinin arıtılmasını istiyor

Hafta Sonu Hastane Sayılar Kıraathane Yasaklar 

-Genel detaylar
-Vatandaşların açıklamaları
-Maske ve mesafe detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Covid-19 haritasında mavi kategoride yer alan Şanlıurfa’da vatandaşlar, korona virüs önlemlerinin artırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Covid-19 haritasında mavi kategoride yer alan Şanlıurfa’da vatandaşlar, rehavet ile vaka sayılarının yükselmesinden endişe ediyor. Kentte, hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasıyla önemli tarihi ve turistik mekanların yoğun şekilde ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi. Düşük riskli iller arasında yerini koruyan kentte, vatandaşlar yerel yöneticilerin tedbirleri arttırmasını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanların cezalandırılmasını istedi. Lokanta, restoran, kafe ve kıraathanelerde denetimlerin sürdürülmesini isteyen vatandaşlar, rehavete kapılarak kapasitelerinin 50'si üzerinde müşteri kabul edenler hakkında da işlem yapılması istedi. Vatandaşlardan Hüseyin Çiftçi, “Biz tedbirlerimizi alıyoruz ve gerisini Allah’a bırakıyoruz. Baktığımızda çoğu insan halen maske takmıyor. Devlet yetkililerimizin tedbirleri artırmasını istiyoruz” dedi.
Herkesin dikkatli olması gerektiğini ve tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini aktaran Mehmet Demir, “Ben de korona virüse yakalandım ve hastalığı yendim. Sağlıkçılarımızın emeği üzerimizde çok. İki ay hastanede yattım. Daha sonra iyileştim. Herkesin tedbirlere uymasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Yusuf Çakmaklar ise, “Korona salgını yokmuş gibi davrananlar var. Hafta sonu yasaklarının gelmesini istiyoruz. Yasaklar ve tedbirler artırılmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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