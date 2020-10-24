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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da spor tesisleri ve camiler denetlendi

Şanlıurfa’da spor tesisleri ve camiler denetlendi

Denetim yapılan halı sahalardan detaylar

Alışveriş Kaymakamlık Zabıta Sosyal Hayat Alışveriş Merkezi 

-Denetim ekipleri
-Polis ve zabıta ekiplerinden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da korona virüs salgınının önlenmesi ve vaka artış hızının düşürülmesi amacıyla başlatılan ek tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, camiler, halı sahalar ve spor merkezleri denetlendi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Pandemi Takip Kurulları aracılığıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren 840 personel ve 182 ekip, 7 alışveriş merkezi, bin 195 cami ve 143 halı saha ile spor tesisinde denetim, bilinçlendirme ve uyarı faaliyetleri gerçekleştirdi. AVM içi iş yerlerinde alınması gereken korona virüs tedbirlerini denetleyerek çalışanların HES kodu sorgulamasını yapan ekipler, halı saha ve spor tesislerinde de HES kodu sorgulaması yaptı. Denetimlerde önemli bir ihlale rastlanmazken, 36 iş yerine eksikliklerini gidermesi için uyarı verildi.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı olan halı saha ve spor tesisleri, kontrollü sosyal hayat süreci ile yeniden faaliyetlerine başlamıştı. Tedbirler kapsamında tesislere gelen vatandaşlar soyunma odaları ve duşları kullanamıyor. Tesislerden faydalanacak kişiler, HES kodu sorgulamaları tesis sorumlusu tarafından yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.
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