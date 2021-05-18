Şanlıurfa’da Covid-19 aşılarını yaptıran yaşlılar normal hayata döndü

-Yaşlılar gezmenin keyfini çıkardı

-Çarşılarda ve Balıklıgöl'de gezen yaşlılar

-Yaşlıların açıklamaları



( ŞANLIURFA )- Yaşlılar gezmenin keyfini çıkardı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da kontrollü normalleşme genelgesi kapsamında iki doz aşısını yaptıran yaşlılar, kısıtlamadan muaf olarak 15 ay sonra normal hayata geri döndü. Şanlıurfa’da sona eren tam kapanma genelgesi sonrası 1 Haziran’a kadar devam edecek olan kontrollü normalleşme genelgesi yayınlandı. Genelgede 65 yaş üstü yaşlılar için önemli kararlar alındı. Karar kapsamında birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran yaşlılar, kısıtlamadan muaf olarak 15 ay sonra serbest bir şekilde gezebilmenin keyfini çıkardı. Tarihi çarşılar, Balıklıgöl ve parklarda zaman geçiren yaşlılar, yaşıtlarının da Covid-19 aşısını olup özgürlüğüne kavuşmasını istedi. Aşı olmayan kısıtlı Kademeli normalleşme dönemi kapsamında kısıtsız olarak dışarı çıkan Balıklıgöl’de gezen yaşlılardan Mustafa Kurt, “Ben iki doz aşımı da oldum. Şimdi dışarıdayım ve hiçbir sorun olmadan rahatça gezebiliyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımız evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Evde perişan oldular. Onlara tavsiyem aşılarını olsunlar ve rahatça dışarı çıksınlar” dedi.

Yaşlılardan Mithat Burun ise “Şubat ve Mart aylarında iki doz aşımı da yaptırdım. Şimdi yeni genelge çerçevesinde dışarı çıktık. Allah’a şükürler olsun. Elhamdülillah. Aşı olmayanlar da bir an önce aşılarını yapsın” şeklinde konuştu.

“Aşı sayesinde işimin başındayım” Aşı sayesinde işinin başında olduğunu belirten şerbetçi Ali Ökkeş, “Ben iki doz aşımı da yaptırdım. Şimdi işimin başında çalışıyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin. İnsan devletsiz olamaz. Annesiz olunur, babasız olunur, akrabasız olunur, kardeşsiz olunur ama devletsiz olunmaz. Mümkün değil devletsiz olunmaz” ifadelerini kullandı. Bazı yaşlılar da aşı olmayanların da dışarı çıktığını ve hastalığı yaydığını savundu. Çözüm olarak ise aşı olanlara bir kart verilmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan genel ge kapsamında 18 yaş altındakiler de aşı durumuna bakılmaksızın sokağa çıkabileceği bildirildi.

Bu süreç 1 Haziran’a kadar devam edecek. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri açıklandı. (BB-SD-

