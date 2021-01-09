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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı

Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı

drone görüntüsü

Trafik Yoğunluğu Hayvan Sokak Hayvanları 

-Genel detaylar
-Sokak hayvanlarından detaylar

( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Şanlıurfa'da yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Yollarda ise trafik yoğunluğunun en düşük seviyelerde olduğu görüldü.
Boş kalan cadde, sokak ve meydanlar havadan görüntülendi.
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