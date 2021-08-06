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Şanlıurfa’da aşı olan gençler hediyelerini alıyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da aşı olan gençler hediyelerini alıyor

Şanlıurfa’da aşı olan gençler hediyelerini alıyor

bisiklet ve tablet bilgisayar hediyelerini alan gençlerden Mehmet Akkuş,

Genç Nüfus Çekiliş Genç Arkadaşlar Tablet Bilgisayar Aşılama 

-Bisikletini teslim aldıktan sonra valilik önünde bir tur atan Akkuş,
-Açıklamalar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valiliğince, korona virüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığı artırmak ve genç nüfusu aşı olmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanyadan hediye kazananlar, bisiklet ve tablet bilgisayar hediyelerini almaya başladı.
Aşı olduktan sonra böyle bir hediye kazanmayı beklemediğini, isminin geçen hafta çekilen kurada çıktığını sonradan öğrendiğini belirten Mehmet Akkuş, genç arkadaşlarına da aşı olmaları için çağrıda bulunarak Vali Abdullah Erin’e teşekkür etti. Bisikletini teslim aldıktan sonra valilik önünde bir tur atan Akkuş, yeni bir bisiklet sahibi olmanın verdiği sevinçle valilikten ayrıldı. Şanlıurfa’da aşılama oranı yüzde 50’nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri, her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılıyor. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye ediliyor. (BB-SD-
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