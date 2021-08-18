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Sanayicilere aşı çadırı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sanayicilere aşı çadırı

Sanayicilere aşı çadırı

-Sanayi çadırına kurulan aşı çadırından görüntü

Esnaf Aşı 

--Aşılama çalışmasından görüntü
--DETAYLAR

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan’da Sanayi esnaf ve çalışanlarının Covid-19 aşısı olabilmeleri için Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı çadırı kuruldu. Aşı hizmetinin ayaklarına getirilmesinden memnuniyet duyan esnaf aşı çadırına yoğun ilgi gösterdi. Ardahan’da vaka artışı dolayısıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in talimatıyla yoğunluğun yaşandığı noktalara aşı çadırı kuruldu. Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Selahattin Yılmaz, yaptığı açıklamada, bir süre önce Vali Hüseyin Öner'in kendilerini ziyaret ettiğinde, ziyarette talepler doğrultusunda aşı çadırının kurulduğunu söyledi.

"Sayın valimiz sağ olsun, çadırı buraya getirdiler" diyen Yılmaz, "Esnafımız dükkanını kapatıp aşıya gitme zamanı yoktu. Böyle bir uygulama bizim için çok iyi oldu. Çocuklarımız okula gidecek, herkesin aşı olmasını istiyoruz. Sanayi esnafımızdan yoğun bir ilgi var. Herkes aşı olmaya çalışıyor. Bizde aşı olunması için esnafımıza yardımcı oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar." şeklinde konuştu.
Sanayi Esnafından Ömer Ali ise yapılan hizmetten dolayı ilgililere teşekkür ederek, "Zamanımız ve imkanımız yoktu aşı olmaya. Ayağımıza kadar geldiler, sağ olsunlar var olsunlar. Çok iyi hizmet emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. (OY-AT)
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