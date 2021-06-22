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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sanayi şehri Gaziantep'te sanayi çalışanları aşılanıyor

Sanayi şehri Gaziantep'te sanayi çalışanları aşılanıyor

aşılama yapılan işçiler

Fabrika Sayılar Aşı Gesi Aşılama 

-aşılama alanı detay
-aşı uygulama anı
-ekiplerin fabrikayı terk etmesi

( GAZİANTEP ) -- Fabrikalardan sırayla gelen işçiler aşılandıktan sonra tekrar işinin başına dönüyor GAZİANTEP

- Türkiye genelinde başlayan korona virüs aşı seferberliği kapsamında sanayi kenti Gaziantep'te fabrika işçileri yerinde aşı uygulaması ile aşılanıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çalışan işçiler, bölgeye kurulan mobil aşı istasyonunda aşı olduktan sonra tekrar işlerine dönüyor. Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı başlatılan yoğun aşı çalışmaları Gaziantep'te de sürüyor. Aşı çalışmaları kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çalışan işçiler, bölgeye kurulan mobil aşı istasyonunda aşı oluyor. İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yerinde aşı uygulamaları ile iş kaybının önüne geçmek için kurulan mobil aşı istasyonlarında aşılanan işçiler, daha sonra tekrar işlerine dönüyor. 16 bin aşı uygulandı, vaka sayıları düştü Aşı seferberliği ile ilçedeki İslahiye Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanan aşı sayısı 16 bini bulurken, ilçe genelinde geçtiğimiz aylarda günlük 95'leri bulan vaka sayıları 2-3'lere kadar düştü. (MGÖ-SVY-
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