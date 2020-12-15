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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar başladı

Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar başladı

Samsun şehir hastanesinin kurulacağı alan DRONE görüntüsü

Yoğun Bakım Ünitesi Tedavi Süreci Ameliyathane Genetik Hastalıklar Onkoloji Hastanesi 

-Vali Zülkif Dağlı röportaj
-Samsun genel drone görüntüsü, kalabalık insan görüntüsü

( SAMSUN )- 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nde ihaleyi kazanan firma çalışmalara başladı SAMSUN

- Samsun’un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerine kurulacak olan "Samsun Şehir Hastanesi"nin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlandı. 1 milyar liranın üzerinde bir maliyetle yapılacak olan hastane "sağlık kenti Samsun"un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmasında Samsun Şehir Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Samsun Şehir Hastanesi için aylar önceden zemin etüt çalışmaları başlamıştı. İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alana yapılacak hastane son derece modern ve teknolojik cihazlarla donatılmış olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak. "900 yataklı çok modern bir hastane olacak" Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Şehir Hastanesi'nin yer tesliminin 2 hafta önce yapıldığını ifade ederek, "900 yataklı çok modern bir hastane olacak. Samsun'da aslında en önemli şansımız şimdiye kadar sağlık tesislerimizin, alt yapımızın son derece iyi olmasıdır. Aksi takdirde bu Kovid-19 sürecini yürütmekte zorlanabilirdik. Bu 900 yataklı hastane bizim gücümüzü daha da arttırmış olacak. Rakam olarak baktığımızda buranın maliyeti 1 milyar liranın üzerindedir. Bu manada önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.
(FAU-SLH-
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