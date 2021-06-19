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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu

Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu

Hastanede sedyede yatan Bayram Töngel'in görüntüsü

Hastane 

-Sağlık ekibinin müdahalesi
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da boynuna tutunan keneyi kendisi çıkartan çiftçi 2 gün sonra ateşlenince hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinin Başalan Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki çiftçi Bayram T.'yi 2 gün önce, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ısırdı. Kenenin boynuna tutunduğunu fark eden Bayram T. kendisi müdahale ederek onu çıkardı. 2 gün sonra ateşlenen Bayram T. önce Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Samsun'daki Gezi Devlet Hastanesine sevk edildi. Bayram T., KKKA şüphesiyle Gazi Devlet Hastanesinden de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Doktorlar vücuduna kene tutunanların kendileri müdahale etmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istediler. (MAY-
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