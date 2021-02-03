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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Salgın sebebiyle çocuğunuzun kontrollerini aksatmayın

Salgın sebebiyle çocuğunuzun kontrollerini aksatmayın

DOKTOR DETAYLARI

Hastalık Dikkatsizlik Hormonlar Erken Teşhis Çocuk Sağlığı 

-DOKTORUN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) BURSA

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şule Yıldırım, ailelerin korona virüs salgını sebebiyle çocuklarının kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi.

Ailelerin korona virüs sebebiyle haklı olarak bir takım endişeleri olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şule Yıldırım, “Salgın sebebiyle aileler hastanelere gelmekten korkuyorlar. Unutmamak gerekir ki geç kalınmış teşhis tedavide sıkıntılara sebebiyet veriyor. Birtakım hastalıklar ne kadar erken teşhis edilirse tedavi şansı o kadar yüksek oluyor. Çocuklar hepimizin geleceği ve umudu. Bu sebeple onları en iyi şekilde büyütmek ve geliştirmek için rutin çocuk sağlığı kontrolleri büyük önem arz ediyor. Süt çocukluğu döneminde beslenmenin takibi, büyüme gelişme takibi, okul öncesi dönemde gelişim gerilikleri eğer geç teşhis edilirse tedavi şansını kaybetmiş olabiliyoruz” dedi.
Erken teşhiste daha çabuk hastalıkla mücadele edileceğini belirten Şule Yıldırım, “Bu sebeple sağlıklı çocuk kontrolleri önem arz ediyor. Yine okul çağı çocuklarında eğer dikkatsizlik varsa, derse konsantrasyon eksikliği, unutkanlık gibi birtakım problemler yaşıyorsak aksatmadan mutlaka bir çocuk hekimine muayene ettirilmesi önem arz ediyor. Mineral eksiklikleri, vitamin eksiklikleri olabilir. Ciddi gelişim gerilikleri olabilir. Bunların erken teşhis edilip uygun müdahalesi lazım. Özellikle ergenlik döneminde hormonların etkisiyle yeme ve uyku problemleri ortaya çıkabilir. Dikkat ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi problemler varsa geciktirmeden mutlaka hekime müracaat edilmelidir. Hastaneler steril ortamlardır. Korona virüs salgınından dolayı endişeye kapılıp önemli olan bu kontrollerin geciktirilmesi ileride birtakım önlenemeyecek problemlere sebebiyet verebilir. Ben ailelere çocuklarının rutin sağlık muayenelerini aksatmamalarını tavsiye ediyorum” şeklinde uyardı. (AÇ-MŞ)
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