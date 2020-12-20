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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi

Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi

Recep Çavdar'ın kilo durumunu anlatması

Fazla Kilo Egzersiz Omurga Eğriliği Sağlıklı Beslenme Ameliyat 

-Diyet programı sonuçlarının gösterilmesi
-Kilo düşmesiyle değişiminin fotoğrafları

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Samsun’un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi. Amasya’da bir tıp merkezinde görevli Diyetisyen Gülşah Akyılmaz’ın önerdiği diyet programını aksatmadan yapan Recep Çavdar, 143 kilodan 84 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. 3 yaşındayken konulan omurga eğriliği teşhisi üzerine olduğu ameliyat sonrası eve kapanmasıyla hızla kilo aldığı günler artık geride kalan Çavdar, azmi ve ailesinin desteği sayesinde artık koşabiliyor, spor yapabiliyor.
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