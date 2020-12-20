Sağlıklı beslenme ve egzersizle yaklaşık 60 kilo verdi

-Diyet programı sonuçlarının gösterilmesi

-Kilo düşmesiyle değişiminin fotoğrafları



( AMASYA -ÖZEL) AMASYA



- Samsun’un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Recep Çavdar, sağlıklı beslenme ve egzersizle fazla kilolarından kurtulup 2 yılda yaklaşık 60 kilo verdi. Amasya’da bir tıp merkezinde görevli Diyetisyen Gülşah Akyılmaz’ın önerdiği diyet programını aksatmadan yapan Recep Çavdar, 143 kilodan 84 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. 3 yaşındayken konulan omurga eğriliği teşhisi üzerine olduğu ameliyat sonrası eve kapanmasıyla hızla kilo aldığı günler artık geride kalan Çavdar, azmi ve ailesinin desteği sayesinde artık koşabiliyor, spor yapabiliyor.



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