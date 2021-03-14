Sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzlerini boyadılar

-Mehtap Ergün röportaj



( HATAY ) Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çektiler HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, özel bir hastanenin çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti. 100. Yıl Güney Park Hastanesi personellerinden Mehtap Ergün, sağlıkta şiddete dikkat çekmek adına sosyal sorumluluk projesi hazırladığını belirterek, "Geçmişten günümüze birçok sağlık personeli sözlü ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. Yakın zamanda örnek verecek olursak, pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personellerimiz sözel ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz. dedi



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