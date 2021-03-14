Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzlerini boyadılar

Sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzlerini boyadılar

Yüzü boyalı sağlıkçılardan detaylar

Sağlık Personeli Sosyal Sorumluluk Projesi Sağlıkçı Saldırı Sosyal Sorumluluk 

-Mehtap Ergün röportaj

( HATAY ) Yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çektiler HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, özel bir hastanenin çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yüzlerini boyayarak sağlıkçılara yönelik saldırılara dikkat çekti. 100. Yıl Güney Park Hastanesi personellerinden Mehtap Ergün, sağlıkta şiddete dikkat çekmek adına sosyal sorumluluk projesi hazırladığını belirterek, "Geçmişten günümüze birçok sağlık personeli sözlü ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. Yakın zamanda örnek verecek olursak, pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık personellerimiz sözel ve fiziki olarak şiddete uğramıştır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz. dedi
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement