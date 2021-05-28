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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı

Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı

Fahrettin Koca'nın paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Engelli Vatandaş Sağlık Çalışanları Sosyal Paylaşım 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlandığını duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı.
Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin” dedi.
Bakan Koca, sağlık ordusunun ev ev dolaşarak engelli vatandaşların Covid-19 aşılarının yapıldığı bir video da paylaştı.
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