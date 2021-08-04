Sağlık hizmeti yangından etkilenen vatandaşların ayaklarına götürülüyor

-köylere gidiş

-muhtarlarla görüşme

-zarar gören köylü ile görüşme

-köylü- sağlık personeli arasındaki görüşme detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Manavgat yangınında zarar gören köylere her gün evde sağlık ekipleri sağlık personeli ve psiko sosyal destek ekibi ile birlikte gidip kontroller yapıyor. Yangının başladığı 28 Temmuz tarihinden itibaren, alevlerin zarar verdiği köylerdeki insanların sosyo-psikolojik sağlıklarını korumak adına her gün 5’er kişiden oluşan 6 kişilik sağlık ekibi, vatandaşlara genel sağlık taramaları ve psikolojik destek sunuyor. Köylerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler, önce muhtarlar ile bir araya gelip, ziyaretlerinin amacını açıkladıktan sonra köylerdeki vatandaşların genel durumu hakkında bilgi alıyor. Muhtarlardan aldıkları bilgiler ile tek tek dolaştıkları evlerde genel sağlık taramaların ardından, psikolog ekibi de vatandaşlara sorunları olup olmadığını soruyor. Yaşanan tramvaları kayıt altına alan ekipler, düzenli olarak gelip aileleri kontrol ediyor.

