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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Sağlık ekipleri Süphan Teyze için karlı dağları aştı

- Sağlık ekipleri Süphan Teyze için karlı dağları aştı

Genel görüntü

Uttu Sağlık Ekipleri 

-Drone görüntüsü
-Karlı yoldan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Eve girmesinden görüntü
-Röportaj (kürtçe)
-Aşı yapılırken görüntü
-Röportaj
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde aşı yapıyor. Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde yaşayan Süphan Güven'in (85) CoronaVac aşısı, sağlık görevlileri tarafından karlı dağlar aşılarak evinde yapıldı. Aşı uygulamasının ardından sağlık görevlileri bir süre evde kalarak, Güven'i gözetim altında tuttu. Aşı yapılan 85 yaşındaki Güven, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sağlık ekiplerimizden razı olsun. Çok şükür iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Sağlıkçılar evde bana aşımı yaptılar. Allah yardımcıları olsun" dedi.
Süphan Güven'in oğlu Selim Güven ise annesinin 85 yaşında olduğunu belirterek, “Sağlıkçılar bugün geldi anneme korona virüs aşısı yaptılar. Hepsine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)
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