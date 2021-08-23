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Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor

Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor

Aşılama uygulamasından detay

Aşı Sağlık Ekipleri 

-Röportajlar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüs aşısının uygulandığı 3’üncü il olan Edirne’de, sağlık ekipleri, köyleri dolaşarak vatandaşlara korona virüs aşılarını yapıyor. Türkiye’de nüfusa oranla en çok korona virüs aşısının uygulandığı 3’üncü il olan Edirne’de, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yüzde 86,2’ye yükseldi. Edirne’nin İpsala ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi aşı ekibi, korona virüs aşılarını yaptırmamış ve ya sırası gelmiş vatandaşları tespit ederek bulundukları yere giderek korona virüs aşılarını yapıyor. İpsala ilçesinin Balabancık Köyü’ne giden mobil aşı ekibi, aşılarını yaptırmamış vatandaşlara korona virüs aşısı yaptı. Mobil aşı ekiplerinin köyüne kadar gelip böyle bir hizmet sunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Nazif Tufan, aşı ekiplerine teşekkür etti. Adem Kaya da, ikinci doz aşısını vurdurduğunu mobil aşı uygulamasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
(ŞU-
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