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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık ekipleri kar kış demeden aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Sağlık ekipleri kar kış demeden aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Drone görüntüsü

Sağlık Hizmeti Akarca Salda Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Ekiplerin ilerlemesi
-Ambulansta müdahale edilmesi
-Açıklama

( KARABÜK -DRONE) KARABÜK

- Karabük'te sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 85 yaş ve üzerindeki kişilere ulaşarak CoronaVac aşısı yapıyor. Karabük ve ilçelerinde etkili olan kar yağışına rağmen köylerdeki vatandaşların evlerine giden ekipler, ulaşımın sağlanamadığı bölgeler için uzun süre yol yürümek zorunda kalıyor. Merkez ve ilçelerde toplam 12 ekip 48 personel, fedakarca çalışarak, evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayanlarında evlerinde aşılarını yapıyor.
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