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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından videolu kalp uyarısı

Sağlık çalışanlarından videolu kalp uyarısı

DOKTORLARIN KISA MESAJLARI

Kalp Sağlığı Farkındalık Sağlıklı Beslenme Sağlıksız Beslenme Kalp Hastalığı 

-SPORCU, OYUNCU, YAZARLARIN MESAJLARI
-KALP AMELİYATI OLANLARIN MESAJLARI

( BURSA ) - BURSA

- Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi doktorları, kısa bir video ile kalp sağlığının önemine dikkat çekti. Kısa sürede büyük beğeni alan videoya futbolcu, yazar ve oyuncular da mesajlarıyla destek verdi. Doktorların haricinde bir çok ünlü sporcu, yazar ve oyuncunun da yer aldığı video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni aldı. 12- 18 Nisan Dünya Kalp Haftası kapsamında hastane ana girişinde açılan stantta kalp sağlığının korunmasına yönelik de farkındalık oluşturuldu. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, fazla kilo veya obezitenin görülebileceğini vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Kalp damar hastalıkları, dünyanın en yaygın ölüm nedenlerindendir ve en tehlikeli hastalıklar arasındadır. Her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Ancak bunu önlemek bizim elimizde. Dengeli bir yaşam tarzı ile kalp hastalığı riskini azaltabilir ve yaşam kalitemizi artırabiliriz. Kalp sağlığına önemi vurgulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak hedefiyle kalp sağlığına dikkat çekmek istedik. Davranışsal risk faktörleri yani, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir" dedi.
Stres ve sosyo-ekonomik faktörlerin de kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri arasında olduğunu belirten Karşı, "40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin olabileceği ve düzenli kontrollerin yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması gerekir. Bunun için her birey sağlıklı beslenmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır. Tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmalı. Kardiyovasküler risklerinin yanı sıra aynı şekilde kan basıncını, kan şekerini takip ettirmelidir" diye konuştu.
(AÇ-İHS)
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