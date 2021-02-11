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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarında 2. doz aşılamalar başladı

Sağlık çalışanlarında 2. doz aşılamalar başladı

Aşılanmadan görüntüler

Hastane Yan Etki Sağlık Çalışanı Semptom Sağlık Çalışanları 

-Aşılananlardan röportaj
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programında sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılar yapılmaya başlandı.Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği inaktif Covid-19 aşılarının program dahilinde vatandaşlara uygulanması devam ediyor. İlk doz aşılarını 14 Ocak Perşembe günü olan sağlık çalışanları, 28. gün itibarıyla ikinci doz aşıyı bugün olmaya başladı.
Bu kapsamda 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanının ikinci doz aşılarını olmaları bekleniyor. Son düzenlenen Bilim Kurulu'nda 2 milyon 800 bin kişinin üzerinde aşılamanın gerçekleştiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 70 yaş üzerinin de bugün aşılanmaya başlandığını bildirdi."Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesi aşı olmaya davet ediyorum"İkinci doz aşısını olan sağlık çalışanı Ali Karslı, "İlk doz aşımı oldum. Herhangi bir yan etkisi olmamıştı. 28 gün oldu ve ikinci doz aşımı da bugün oldum. İnşallah bağışıklık kazanırım. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bu bir pandemi ve bunun kurtuluş yolu da aşı" şeklinde konuştu.
"Herhangi bir yan etkisi olmadı"İkinci doz aşısını olan Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarından Bilal Beceren ise, aşısını olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk dozdan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Yine mesai saatlerimiz içerisinde hastanemizde aşımızı olduk. Olası görülebilecek semptomlardan dahi görünen bir yan etki olmadı. İkinci dozda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünüyorum açıkçası" şeklinde konuştu.

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