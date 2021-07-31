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Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına vefa gecesi

Sağlık çalışanlarına vefa gecesi

Sağlık çalışanlarına plaket verilmesi

Hastane 

-Genel detaylar

( İSTANBUL ) -- Doktor ve hastane yöneticilerine plaket verildi İSTANBUL

- Pandemi döneminde canla başla çalışan doktor ve hastane yöneticileri için vefa gecesi düzenlendi.
Düzenlenen törende 50'ye yakın doktor ile hastane yöneticisine plaket verildi.
Korona virüs ile mücadelede cansiperane çalışan doktor ve hastane yöneticileri unutulmadı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen vefa gecesinde 50'ye yakın doktor ve hastane yöneticisine plaket verildi.
Bağcılar Medilife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen vefa gecesine MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti eski Milletvekili Yasin Aktay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, doktorlar ve hastane yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Geceye katılanlara yemek ikramının yapılmasının ve protokol konuşmalarının ardından 50'ye yakın doktor ve hastane yöneticisine plaketleri verildi.
(MEA- İD-
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