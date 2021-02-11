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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul’da başladı

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul’da başladı

Aşılama detay

Lyon Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına İstanbul’da başlandı.Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmaya başlandı. Şişli Çağlayan’da bulunan Türkiye Hastanesi’nde görevli sağlık personeli sabah mesailerine başladıktan sonra sırası ile aşı olmaya başladı.
Aşı çalışmalarının gün boyunca süreceği öğrenildi.
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