Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

-çevreden detay



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Kırklareli’de, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.Kendilerine gelen barkodlar ile aşılarını yaptırdıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kentte ilk etapta 4 bin 920 sağlık çalışanının aşılanacağını belirtti.





loading...