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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

aşılama yapılırken görüntü

Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları 

-çevreden detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’de, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.Kendilerine gelen barkodlar ile aşılarını yaptırdıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kentte ilk etapta 4 bin 920 sağlık çalışanının aşılanacağını belirtti.

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