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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü

Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü

Ölen sağlık memurunun fotoğrafı

Hastane Cenaze Sağlık Çalışanı Memur 

-Hastane bahçesinde düzenlenen tören

( HATAY )- Sağlık memuru Atılım Köker için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir sağlık çalışanı korona virüse yenik düştü. İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan 43 yaşındaki Atılım Köker'in korona testi pozitif çıktı. Korona virüs teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesinden Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Köker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Atılım Köker'in cenazesi görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesine getirildi.
Köker, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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