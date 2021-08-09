Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 62 öğrenciye daha kapılarını açacak

-- İl Sağlık Müdürü açıklamaları

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( ERZURUM ) - ERZURUM



- Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerine ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bu yıl yine 62 öğrenci daha kapılarını açacağını duyurdu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim -öğretim yılı öncesi üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için dekanlık binasında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yeni oluşturulan Rektörlük binasında okulun tanıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, tercih etmek isteyen öğrencilere okulu ve hastaneyi gezmelerinde yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade ederek, ‘” Sağlık Bilimlerine Üniversitesine bağlı Erzurum Tıp Fakültesi olarak geçen sene ilk açılışımızı yapmıştık. İlk öğrencilerimiz olarak 62 öğrenciyi kabul etmiştik. 62 öğrencimiz şu an Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan iş birliği ile ilk eğitim ve öğretimi o okulda okuyacaklar daha sonra 4-5 ve 6. sınıfları ise Erzurum Şehir Hastanesinde staj şeklinde devam edecekler. Bu öğrencilerin 4 ve 5. sınıfları staj 6. sınıfı ise intörn olarak devam edecekler. Okuyan öğrencilerimiz bu okuldan ilk mezunları da verilmiş olacak. Geçen sene okulumuza 62 öğrenci almıştık bu seneki eğitim ve öğretim sezonunda da 62 öğrenci almayı düşünüyoruz. Bizlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin tercih tarihleri 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arası bizlerin öğrencilere yaptıracağımız tercih tarihleri olacaktır. Kayıt yaptıracak öğrencilerimiz hastanemizi ve servislerimizi gezebilirler, bizlerle tanışabilirler, bizleri tercih etmeleri bekliyoruz. İlk üç yılı üniversitemiz imkanları ile devam ettireceğiz. Tercihlerimiz devam etmektedir ‘’ şeklinde konuştu.

Erzurum Tıp Fakültesinin ilk öğrencilerinden Şevval Dumlu ise ‘’ Hocalarımın dediği gibi ilk üç yılımıza Atatürk Üniversitesinde geçiriyoruz. Diğer öğrencilerden hiçbir farkımız yok hatta artımız var aynı okul hocaları ile ders görüyoruz. Bizler iki üniversitenin imkanlarından faydalanıyoruz. İstanbul, İzmir veya Adana ile iletişim halindeyiz. Ben tekrar tercih yapma imkanım olsa yine bu okula tercih yapardım ‘’ dedi.

(ST-)

