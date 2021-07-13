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Sağlık Bakanlığından özel klip: “Bu son olsun bu son”
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sağlık Bakanlığından özel klip: “Bu son olsun bu son”

Sağlık Bakanlığından özel klip: “Bu son olsun bu son”

Hazırlanan özel klip

( ANKARA )- Sağlık Bakanlığından ‘Kolları Sıvıyoruz’ kampanyasına klip ANKARA

Sosyal Medya Gana Aşı Aşılama 


- Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘Kolları sıvıyoruz’ sloganıyla başlatılan aşılama kampanyasına özel bir klip hazırlandı. Klipte, Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu son olsun” şarkısı, yeni sözlerle yorumlanarak Sertab Erener tarafından seslendirildi.Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası, yeni grupların da dahil edilmesiyle hızlı bir ivmeyle devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan kampanyanın sloganı ise ‘Kolları sıvıyoruz’ oldu. Bakanlık, bu slogana özel bir klip hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazırlanan klibi sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı:“Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği 'Bu son olsun' şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim.”Bestesi Mehmet Soyarslan’a ait olan ve Cem Karaca’nın seslendirdiği, “Bu son olsun” parçasının sözleri, pandemi ile mücadele çerçevesinde yeniden yorumlanarak Sertap Erener tarafından seslendirildi.
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