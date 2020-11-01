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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci'yi ziyaret etti

- Bakan kocanın ziyareti

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Deprem Gesi Uttu 


- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan’ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Koca’ya ziyaretinde, İnci Okan’a ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Edanur Doğan eşlik etti. 16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavisi devam ediyor.
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