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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

Saat 24 itibariyle, 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı

-Aşı kuyruğundan detay

Sosyal Medya Hastane Bild Sağlık Çalışanı Aşı 

--Arşiv görüntüler (aşılama)

( ANKARA ) ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından SGK’ye kayıtlı tüm çalışanların aşı olabileceğini duyurmasının ardından vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluştu. (MKM-MA-Y)
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