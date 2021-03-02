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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Rüzgarlı havada karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

- Rüzgarlı havada karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Soba detayları

Acil Servis Damar Tıkanıklığı Karbonmonoksit Soba Zehirlenmesi Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-Dr. Yavuz Özmen röportaj
-Ölen kişilerin evlerinden görüntüler

( ADANA ) Rüzgarlı havada karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat- Adana’da son 1 haftada soba zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti- Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen:- “Rüzgarlı havalarda soba tamamen söndürülüp yatılmalı”- “Türkiye’de yılda 10 bin kişinin üzerinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz” ADANA

- Adana’da son 1 haftada soba zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen, “Rüzgarlı havalarda baca çok iyi çekmeyeceği için soba tamamen söndürülüp yatılmalı. Tam sönmemiş sobalardan çıkan karbonmonoksit gazı esas zehirlenmeye sebep olan faktör” dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle son 1 haftada 4 kişi hayatını kaybetti. Soba zehirlenmesi nedeniyle kentte acil servislere başvuru oranı da arttı. Acıbadem Adana Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin Türkiye’nin bir sorunu olduğunu belirten Özmen, “Türkiye’de yıllık 10 bin kişinin üzerinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Adana yine bu konuda şanslı illerden. Adana’da çok fazla hava soğuk olmadığı için çok soba yakımı yok” diye konuştu.
“Karbonmonoksit intoksikasyonu çok öldürücü bir durumdur” Rüzgarlı havalarda sobanın tamamen söndürülmeden yatılmaması gerektiğini aktaran Özmen, “Özellikle rüzgarlı havalarda baca çok iyi çekmeyeceği için soba tamamen söndürülüp yatılmalı. Tam sönmemiş sobalardan çıkan karbonmonoksit gazı esas zehirlenmeye sebep olan faktör. Banyonun içerisinde şofben bulunması, gazlı şofbenlerin yanmamış atıklarından oluşan karbonmonoksit intoksikasyonu çok öldürücü bir durumdur” dedi.
“Oda havalandırılmalı” Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmış kişilerde ilk yardımın çok önemli olduğunu vurgulayan Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen, daha sonra şunları söyledi: “İlk yardım konusu çok önemli. Soba zehirlenmesinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşılaştığımızda ortamda bir is kokusu olabilir. Bayılmış insanlar görürsek yerde, onları yerden kaldırmaya çalışmayalım. Öncelikle odayı havalandıralım. Sonra o insanı havadar bir yere çıkartmak lazım. Yaralı kişiyi karbonmonoksit bulunan ortamda yerde tutmalıyız. Sonrada 112’ye haber vermek lazım.” “10 gün ağır iş yapılmamalı” Soba zehirlenmesine maruz kalan kişilerin 10 gün boyunca ağır iş yapmaması gerektiğini aktaran Özmen, “En az 10 gün boyunca ağır iş yapmamaları gerekir. Çünkü dokular yeterli oksijeni kullanamayacağı için altta çok az bir damar tıkanıklığı varsa kalp krizi geçirebilir. 40 güne kadar da unutkanlık yapabilir. Özellikle bacasız soba kullanılmamalı. Mangal kömürü yakan ve hiçbir baca olmadan evler vardır Türkiye’de bunlar da olmamalı” diye konuştu.
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