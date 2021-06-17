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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Rize’de sanayi esnafı bugün aşılarını olmaya başladı

Rize’de sanayi esnafı bugün aşılarını olmaya başladı

-Aşı olanlardan detaylar

Sanayi Bölgeleri Aşı Gesi 

--Sağlıkçılardan detaylar
--Sağlıkçıların aşıları taşıması
--Röportaj
--Esnaf Röportajı

( RİZE ) - RİZE

- Rize Sanayi Sitesinde Covid-19 aşılama çalışmaları kapsamında aşılama işlemi başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik aşılama çalışması başlatılacağını duyurmasının ardından Rize sanayii esnafına yönelik aşılama çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından Rize Sanayi Bölgesi lokalinde 2 gün sürecek aşılama çalışması başlatıldı. Sanayici esnafı uygulama ile hem aşılarını olmuş oldu, hem de bir taraftan işlerini de aksatmamış oldu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’nde halk sağlığı uzmanlığı görevini yürüten Doktor Asuman Okur yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Rize sanayi bölgesinde aşılama çalışmalarına başladık. Toplu olarak başvuran esnafımıza 6’şarlı gruplar halinde aşılarımızı yapıyoruz. Bugün öğleden sonra ve yarın devam edecek şekilde planlamamızı yaptık. Gerek randevulu gerek randevusuz herkesi aşılanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)
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