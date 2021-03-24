Rehavete kapılan Van’da vaka artışı korkuttu

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( VAN )- Mavi Van, sarıya boyandı VAN



- Düşük riskli bölgeden orta riskli iller arasına giren Van’da son günlerde korona virüs vaka sayısının artışı tedirgin etmeye başladı.

Sağlık Bakanlığının bu hafta paylaştığı vaka oranlarında daha önce ‘düşük riskli’ il olarak mavi kategoride yer alan Van’da, artan vaka sayıları korkutuyor. Yeni risk haritasında vaka oranı 27,41'e yükselen kent merkezindeki insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Diğer taraftan bakanlığın riskli bölgeleri gösteren HES uygulaması haritasında hasta sayısının ve yayılımın arttığı gözlemlenirken, il merkezindeki bazı noktaların kırmızıya boyandığı görüldü.

Vatandaşın rehavete kapıldığı kentte, virüs yayılımın en çok sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.“Bu bir oyun değil, söz konusu canımız”İHA muhabirine konuşan Muzaffer Sevgen isimli vatandaş; Van ilinin maviden sarıya dönmesinin en büyük sebeplerinden insanların salgını ciddiye almamasından kaynaklandığını belirtti.

Herkesin ilk etapta bireysel olarak kendi tedbirini alması gerektiğinin altını çizen Sevgen, “Herkes kendisini koruyup, muhafaza ederse sorun olmayacaktır. Bu bir oyun değildir. Söz konusu bizim canımızdır. İnsanımız kimlerle nasıl temas edeceğini bilmesi gerekiyor. Marketlere, konfeksiyonlara ve kuru yemişçiye giriyorsunuz dolu ama lokantaya giriyorsunuz kimse yok. Ama en çok da lokantalar cezalandırılıyor. Bu konuyu bir yana bırakalım. İnsanlara tek tavsiyemiz; dikkatli olmaktır. Toplum olarak herkes kendisinden sorumludur” dedi.

“Bu şekilde devam ederse kırmızıya döneceğiz”Yeni normalleşmeyle düşük risk olan Van’da yeniden iş yerlerinin açılmasıyla hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Havva Acar ise “Bu süreçte mavi kategoriden sarıya geçtik. Bu artış bu şekilde devam eder ve kırmızıya dönersek belki kafe ve restoranlarımız yine kapacaktır. Bu nedenle yine biz işsiz kalacağız. Bu durum da ailemize yansıyacaktır. Bu yüzden vatandaşlarımızdan daha duyarlı olması için yardım istiyoruz. Lütfen bu konuda çaba sarf ederek kurallara uyalım istiyoruz” diye konuştu.





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