-Timuçin Çil röportaj

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( ADANA ) - Prof. Dr. Çil: "Kanser hastaları ‘CoronaVac’ aşısına güvenebilir”- Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil:- “Kemoterapi alındığı dönemde hastalarda kan değerlerinin normale geldiği zaman aşı yapılması daha uygun”- “2 farklı korona virüs aşısı yaptırmaya gerek yok”- “Ölü aşılar kanser hastalarına risk oluşturmuyor” ADANA



- Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, korona virüs aşılarının kanser hastalarına da güvenle uygulanabileceğini bildirdi. ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Çil, “Kemoterapi alındığı dönemde hastalarda kan değerlerinin normale geldiği zaman aşının yapılması daha uygulanabilecek bir yöntem gibi duruyor. Ancak aşı güvenli” dedi.

Çin’den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşılarının ilk kısmı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından önce sağlık çalışanlarına ardından da başta 90 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere yaşlı bakım merkezlerinde kalanlara ve çalışanlarına uygulandı. Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine göre aşılama işlemi sürerken Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser hastalarının aşı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Birçok kurum aşılamayı öneriyor” Tedavi gören ve görmeyen kanser hastalarının nasıl aşılanacağını anlatan Çil, “Dünyada şuanda sıklıkla kullanılan 2 tip aşı var. Birisi Pfizer-BioNTech aşısı diğeri de Çin’in ‘CoronaVac’ isimli ölü aşısı. Türkiye’de kullanılan Çin aşısı yani ölü aşı. Bu aşının kanser hastaları için çok önemli bir aşılama yöntemi olduğunu biliyoruz. Şuanda Amerikan Kanser Derneği, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye’deki Türk Tıbbı Onkoloji Derneği’nin aşılamayı önerdiğini biliyoruz. Tüm kanser hastalarının mutlaka aşılanması gerektiğini biliyoruz. Biz kanser hastalarını gruplara ayırıyoruz. Birinci grup takipte olan hastalar. Bu hastaların aşı sıraları geldiğinde mutlaka aşılanması gerekiyor. İkinci grup ise aktif tedavi alan hastalar. Bunlarında aşılanması gerekiyor ama kemoterapi gibi immün sistemi baskılandığı dönemde o hastayı takip eden doktordan görüş alınarak aşılanma yapılmadı. Yeni tanı almış ancak hiçbir tedaviye başlamamış hastalarda da aşı sırası gelmişse hemen aşılanıp ardından tedavileri uygulanmalı. Aşı sırası gelmemişse de tedavi başlanacak aşı sırası gelince aşılama yapılacak” diye konuştu.

“Ölü aşılar kanser hastalarına risk oluşturmuyor” Türkiye’de kullanılan ‘CoronaVac’ aşısının güvenli olduğunu ve endişeye gerek olmadığını kaydeden Prof. Dr. Çil, “Türkiye’de kullanılan aşı ise ölü bir aşı. Gripte bu aşı kullanılıyordu geçmiş dönemde. Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir. Onlar için bir risk oluşturmuyor aşı. Türkiye’de kullanılan aşı güvenle kullanılabilir. Daha önce kullandığımız grip aşıları da ölü aşılardır. Kanser hastalarına hiçbir risk oluşturmuyor. Sadece kan değerlerinin, immün sisteminin baskılandığı dönemde yani kemoterapi uygulanan hastalarda kan değerlerinin normale geldiği dönemde aşının uygulanması daha uygulanabilecek bir yöntem gibi duruyor. Ancak ‘CoronaVac’ aşısı güvenli bir şekilde uygulanabilir” ifadelerini kullandı. “2 farklı aşı vurulmaya gerek yok” Prof. Dr. Timuçin Çil, ‘CoronaVac’ aşısı olan bir kişinin tekrardan başka bir aşı yaptırmasına şu aşamada gerek olmadığını belirterek şunları söyledi: “Normalde şuanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşıların tek tip olmasını öneriyor. Yani bir kişiye Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmışsa sonrasında da o aşıyı CoronaVac aşısı uygulanmışsa da sonrasında da o aşının uygulanmasını öneriyor. Dolayısıyla daha çok bunu kullanmamız gerekiyor.” Kanser hastalarına aşılamanın da Sağlık Bakanlığı takvimine göre gerçekleştiğini belirten Çil, “Şuanda sağlık çalışanı olup kanser olan hekim, hemşire, diğer sağlık personeli var. Onların aşılamasını yaptırdık. Şuanda 85 yaş ve üzeri kanser olan vatandaşlarımızın aşılaması yapılıyor. Yaş azaldığı zaman diğer kanser hastalarının aşılamasına devam edeceğiz” dedi.

(UMT-



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