Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Polis kapı kapı gezerek ‘misafir kabul etmeyin’ uyarısı yaptı

Polis kapı kapı gezerek ‘misafir kabul etmeyin’ uyarısı yaptı

polisin bilgilendirmesi

Polis Doğum Günü Sayılar Müstakil Ev Trol 

-broşür dağıtması
-detaylar

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisler, evleri gezerek vatandaşlara broşürle ‘misafir kabul etmeyin’ uyarısında bulundu.Amasya’da korona virüs vaka sayılarının artması ve yüksek riskli iller grubunda bulunması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı ve pandeminin en büyük yayılma nedenlerinden olan ev ziyaretleri konusunda vatandaşları evlerinde broşürlerle uyardı. Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'ndeki dairelerden başladığı uyarılarını müstakil evlerde de sürdürdü.Halkın duyarlı olması için bina girişlerine broşür asan polisler, kapı kapı dolaşarak vatandaşları misafir kabul etmemeleri ve misafirliğe gitmemeleri gerektiğini ifade etti.
“En çok ev ortamlarından yayılıyor”Kontrollü normalleşme döneminde korona virüs salgının en çok ev ortamlarında yayıldığına dikkat çeken İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, salgının yayılımını önlemek için; komşu, akraba, hasta, taziye ziyaretleri, mevlit, gün, toplu yemek ve doğum günü kutlaması gibi toplu etkinliklerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini söyledi.

“Birlikte başaracağız”Riskli ortamlardan kaçınılmasını isteyen Öztürk, “Sevdiklerimizin sağlığı için tedbirlere uyalım, salgının bulaşmasına neden olan riskli ortamlar oluşturmayalım. Sağlık için hepimiz için maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanı sıra ev ziyaretlerinden uzak duralım. Birlikte başaracağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement