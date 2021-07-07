Parmağına sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı

- Amasya'da gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ali Şeker parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkartamadı. Suluova Devlet Hastanesi acil servisine giden gencin parmağındaki yüzük burada da çıkarılamayınca Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yüzüğü kesti. Şeker, ekiplere teşekkür etti.
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