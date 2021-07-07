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Parmağına sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Parmağına sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı

Kesme işleminden görüntü

Acil Servis Hastane İtfaiyeciler 

-detaylar

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya'da gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ali Şeker parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkartamadı. Suluova Devlet Hastanesi acil servisine giden gencin parmağındaki yüzük burada da çıkarılamayınca Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yüzüğü kesti. Şeker, ekiplere teşekkür etti.
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